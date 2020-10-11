انتشال رفات مجهولة الهوية في مزرعة جنوب الصابرية

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي اليوم الأحد انتشال رفات جثة مجهولة الهوية في إحدى مزارع منطقة القرعاء جنوب الصابرية «غرب مدينة الزاوية».

وقال الهلال الأحمر في صقحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انطلق فريق الانتشال بالهلال الأحمر فرع الزاوية (مكتب الزاوية الغرب) بعد ورود اتصال من السلطات المحلية بوجود قبر، وأخرج الرفات وسلمها إلى السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات».

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يشار إلى أن الزاوية كانت أحد محاور الاشتباكات بين قوات قيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، وعقب وقف إطلاق النارغير الرسمي في صيف العام الحالي جرى انتشال عديد الجثث مجهولة الهوية من مناطق الاشتباكات، وسط اتهامات من جهات دولية ومحلية بوجود مقابر جماعية في تلك المناطق. ويوم الإثنين الماضي أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، انتشال رفات جثة جديدة مجهولة الهوية بمدينة ترهونة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق انتشال رفات 11 جثة مجهولة الهوية لأشخاص معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي من مقبرة جماعية جديدة بالموقع رقم «B3» بمشروع الربط بمدينة ترهونة.

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