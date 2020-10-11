بسبب “كورونا”.. “الزاوية لتكرير النفط” تقرر إيقاف العمل لمدة 10 أيام إضافية

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأحد، تمديد فترة إيقاف العمل بالمقرات واقتصار تواجد المستخدمين على لجان الطوارئ والحد الأدنى لتسيير العمل.

وأوضحت الشركة، من خلال بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القرار جاء بناءً على الإشارة إلى المراسلة رقم (5656) بشأن إيقاف العمل بالمواقع الإدارية بالشركة ومنع الدخول والزيارات وتأجيل الإجتماعات المبرمجة ومنح جمبع العاملين إجازة طارئة، والاكتفاء بتواجد العاملين بالورديات ولجان الطوارئ والمكلفين بأعمال الصيانة والأعمال الطارئة وفقًا لتقدير رئيس وأعضاء لجنة الإدارة وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأكدت الشركة، أنه تقرر تمديد العمل بما جاء في المراسلة المشار إليها ولمدة عشرة أيام إضافية اعتبارًا من اليوم 11 / 10 / 2020 مع ضرورة التقيد التام بإجراءات الوقاية اللازمة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

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