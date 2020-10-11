الأرصاد : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا على مناطق شمال غرب البلاد.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة غدا على الساحل الممتد من رأس جدير إلى الخمس، مع احتمال هطول أمطار متفرقة بينما يشمل الارتفاع مناطق الشمال الشرقي غدا.

وأوضح المركز أن مناطق رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال هطول أمطار متفرقة اليوم على الدواخل وتشمل غدا المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون على مصراتة سرت جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و33 درجة مئوية، وتصل على ابونجيم إلى 36 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدًا على الساحل الممتد من رأس جدير إلى الخمس.

كما ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة خاصة على بنغازي، والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدًا خاصة الخليج.

وأشار إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس والحمادة ستكون بها السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، كما ستكون السماء صافية على مناطق الكفرة و السرير و تازربو، و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

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