ميناء طرابلس يترقب وصول 3 سفن تجارية

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة ميناء طرابلس وصول عدد من السفن التجارية إلى الميناء.

وتتوقع إدارة الميناء وصول السفينة شودزيز التابعة للوكيل الملاحي طرابلس، وعلى متنها 118 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما ينتظر الميناء وصول الباخرة ليدي حلوم التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 96 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وتُشير بيانات حركة الميناء إلى قرب وصول السفينة فوجي باي التابعة للوكيل الملاحي طرابلس، وعلى متنها 2595 طنا من الموز.

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