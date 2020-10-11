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ميناء طرابلس يترقب وصول 3 سفن تجارية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة ميناء طرابلس وصول عدد من السفن التجارية إلى الميناء.

وتتوقع إدارة الميناء وصول السفينة شودزيز التابعة للوكيل الملاحي طرابلس، وعلى متنها 118 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما ينتظر الميناء وصول الباخرة ليدي حلوم التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 96 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وتُشير بيانات حركة الميناء إلى قرب وصول السفينة فوجي باي التابعة للوكيل الملاحي طرابلس، وعلى متنها 2595 طنا من الموز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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