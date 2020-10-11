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الشاطر يقارن بين المسؤولين الحاليين والسابقين: لماذا يتنقلون بسيارات مصفحة؟

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

ترحم عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، بشكل غير مباشر على فترة النظام الجماهيري بقيادة الزعيم معمر القذافي، حيث قال إنه يلحّ عليه تسائل، وهو : “لماذا وزراء القذافي كانوا يقودون سياراتهم بأنفسهم أو بصحبة سائق فقط؟، واليوم وزير الأمن و رئيس الحكومة و الوزراء و مسؤولين يتنقلون بسيارات مصفحة وأرتال من الحراسات الأمنية”.
وأوضح الشاطر، من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبب ذلك أكيد هو خوف المسؤولين الحاليين من تصرفات قاموا بها تدعوهم للحذر.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • هذه المرة نجح الشاطر في أن يكون أسم علي مسمي بعد ان فشل مئات المرات في تعليقات سابقة…أليس الاشاوس هم من يحمون العباد والبلاد..؟؟؟الرؤساء والوزراء تحت حكم و وصاية الميليشيات واللصوص والبلطجية والذين يرتدون ملابس و رتب عسكرية وهم ليس بعسكريين ولم يدخلوا اي كلية عسكرية او معهد يتعلق بالعسكرية او الشرطية… يحمونهم من الشعب المسكين الذي لو يتحصل علي واحد من هؤلاء المسئولين الحراميه يتم قتله .. هذه هي ثورة التكبير…ثورة قهاير…الثورة السودا النودا التي جلبت لنا الدمار والقتل والذبح والنهب والفقر …وجلبت لنا المستعمرين بقيادة كلب الصيد القردوغان عميل امريكا واسرائيل وراعي الدواعش والارهاب ومحامي العاهرات والحشاشين والنصابين والشواذ…نكبة و مصيبة وخلاص..

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