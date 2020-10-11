الشاطر يقارن بين المسؤولين الحاليين والسابقين: لماذا يتنقلون بسيارات مصفحة؟

ترحم عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، بشكل غير مباشر على فترة النظام الجماهيري بقيادة الزعيم معمر القذافي، حيث قال إنه يلحّ عليه تسائل، وهو : “لماذا وزراء القذافي كانوا يقودون سياراتهم بأنفسهم أو بصحبة سائق فقط؟، واليوم وزير الأمن و رئيس الحكومة و الوزراء و مسؤولين يتنقلون بسيارات مصفحة وأرتال من الحراسات الأمنية”.

وأوضح الشاطر، من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبب ذلك أكيد هو خوف المسؤولين الحاليين من تصرفات قاموا بها تدعوهم للحذر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24