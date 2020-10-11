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الاستشارية الطبية بدرنة تشدد على منع إقامة الأفراح والمأتم بالمدينة تخوفا من كورونا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

شددت اللجنة الاستشارية الطبية بدرنة، اليوم الأحد، على الاستمرار في عدم إقامة المأتم والأفراح والمقاهي والمصايف، تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عودة إقامة الأفراح و المأتم مما آدي إلي زياده ملحوظة في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وطالبت اللجنة المواطنين بالحرص على توخى الحذر خاصة مع اقتراب فصل الشتاء و وجود توقعات بحدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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