هبوط الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في تعاملات اليوم الأحد بالسوق الموازية.

وهبطت العملة الأميركية بفارق ستة قروش، مسجلة 5.99 دينار، مقابل 6.05 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك انخفض سعر اليورو بفارق خمسة قروش إلى 7.10 دينار، مقابل 7.15 دينار السبت، في حين استقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 7.76 دينار الذي سجله أمس.

وحافظت كل من الليرة التركية والدينار التونسي على مستويات أمس، بواقع 0.77 دينار و2.22 دينار ليبي على الترتيب.

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