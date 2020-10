أخبار ليبيا24 كشفت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أن مجهولين أقدموا على سرقة 400 متر ضغط منخفض على خط مرغنة بإدارة توزيع ترهونة. وأضافت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن السرقة تسببت في انقطاع الكهرباء على مزرعة أحد المواطنين. وكانت دائرة الإعلام في الشركة أعلنت الأيام القليلة […]

The post سرقة 400 متر ضغط منخفض على خط مرغنة بإدارة توزيع ترهونة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24