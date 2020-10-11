المخابرات العامة المصرية: يجب أن يكون الحل في ليبيا بعيدًا عن أية تدخلات خارجية

قال رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، إنه يجب أن يكون الحل في ليبيا، ليبي/ ليبي، بعيدًا عن أية تدخلات خارجية، مشددًا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.

وأكد كامل، على أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.

وانطلق منذ قليل، المسار الدستورى الليبي فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لإجراء مشاورات بين وفدى مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و 13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.

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