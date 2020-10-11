الشريف: الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة مع المسار الدستوري

أعرب عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف، عن تطلعه أن يتم تخطى كافة التحديات الصعبة التي تواجه الملف الليبي، متقدما بالشكر لمصر على دورها في تنظيم الاجتماع المعني بمسار الدستور الليبي.

وقال الشريف، في كلمته خلال اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة اليوم الأحد، :”العملية السياسية هي أساسها عملية دستورية متينة ترتكز على أسس ديمقراطية تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات”.

وأكد الشريف، أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة يهدد العملية السياسية، داعيا إلى نبذ العنف والانتقال إلى مرحلة تحمل كل الود والتقدير.

كما أكد الشريف، أن الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة حول المسار الدستوري، قائلا :”الهدف من هذا الاجتماع بالقاهرة التوصل إلى بعض المبادئ والقواعد، التي تحكم شكل الدستور الذي ستكون عليه ليبيا، في إطار مساعي الحل السياسي وإخراج ليبيا من أزمتها الحالية”.

وكانت مشاورات المسار الدستوري بين وفدى مجلسي النواب والدولة وأعضاء هيئة الدستور، انطلقت صباح اليوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة.