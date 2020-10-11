المشري يلتقي السفير الجزائري لبحث هذه الملفات

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأحد، السفير الجزائري لدى ليبيا كمال عبد القادر، لبحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الجزائر في حل الأزمة الليبية.

وأعرب المشري، عن شكره لجهود الجزائر في المساهمة في حل أزمة الكهرباء، فيما أكد السفير استعداد بلاده في الوقوف مع ليبيا في العديد من الملفات مثل تأهيل وتدريب الشرطة والجيش، والمساهمة في ملف المصالحة الوطنية.

كما تم التطرق للمشاورات الجارية والمسارات المفتوحة للحوار الليبي، وعبر المشري عن موقف مجلس الدولة الداعم لتبني الجزائر ملف المصالحة الوطنية.