مركز دلباك للبحوث: مسار القاهرة إضافة نوعية لجهود حل الأزمة الليبية

أكد رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، محمد أبوراس الشريف، أن المسار الدستوري الذي تحتضنه القاهرة، يعد بمثابة إضافة آخرى ونوعية لجهود القاهرة الحقيقية لحل الأزمة الليبية.

واعتقد الشريف، في تصريحات صحفية، أن من أهم المسارات يأتي المسار الدستوري والذي تحتضنه القاهرة، وهو يدل على مدى التزام القاهرة في مد العون لخروج الليبيين من أزمتهم، ويعتبر هذا المسار هو القاطرة التي تنقل كل المتصارعين والمختلفين من محطة الصراع إلى محطة الاستقرار الدائم.

وقال الشريف، إن الجميع يعلم أن ليبيا يوجد بها تعددية سياسية وهي المحرك الأساسي لأي صراع قد نشب أو قد ينشب مستقبلاً، وذلك بسبب عدم وجود ضوابط لهذا الصراع السياسي الذي ينتقل من صراع سياسي إلى صراع مسلح ويتم استغلاله في الصراعات المسلحة والتي تهدد الاستقرار الدائم.

وأشار الشريف، إلى أنه يمكن حل الوضع من خلال وضع قاعدة دستورية تكون ضامن لكل الأطراف الليبية دون استثناء ودون استقواء أو تهميش واستبعاد لأي طرف، ما سيساهم في الخروج من التعقيدات السياسية والتدخلات الخارجية على حساب الليبيين والتي أرهقتهم وأزهقت أرواحهم.

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