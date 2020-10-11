شلوف: روسيا الوسيط الأنجع بين الليبيين.. ومنتدى جنيف سيتم بحضور أعداد قليلة

ليبيا – قال رئيس المؤسسة‏ سلفيوم للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف إنّ روسيا التي أعلنت عن تحضيرات لمنتدى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين تعتبر مخرجات سوتشي التصالحية بين أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة ومراجع غيث وكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية انتصارًا لدبلوماسيتها، وأنها بالتالي الوسيط الأنجع بين الليبيين.

شلوف وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية توقّع الإبقاء على عقد المنتدى المزمع في جنيف بأعداد قليلة.

كما رأى أنّ روسيا رضيت بالانحسار السياسي في ليبيا من قبل لتمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرصة أكبر بإحلال مصر كشريك في الحل الليبي، متابعًا: “لكن هذا لن يمنع روسيا من محاولة إبقاء روابط للنفوذ، قد تعود إليها في وقت لاحق”.

رئيس مؤسسة سلفيوم اختتم: “لكن هذا لن يمنع روسيا من محاولة إبقاء روابط للنفوذ، قد تعود إليها في وقت لاحق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية