غيث: مسارات الحوار في بوزنيقة والقاهرة ومالطا وروسيا جميعها مجرّد عبث وعلى الشعب الخروج للميادين

ليبيا – قال العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق عمر غيث إنّ تعدد المسارات السياسية وتخبط الدول والتلهّف على تجمعات ليبيا لخلق حوارات، يدلُّ على عدم التوافق الدولي حول القضية الليبية وتسارع الدول للحصول على مكاسب في الصراع الليبي.

غيث اعتبر خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أنّ مسارات الحوار في بوزنيقة والقاهرة ومالطا وروسيا جميعها مجرّد عبث وتشويش، ودليل على سعي هذه الدول لإيجاد موطئ قدم لها لتأخذ نصيبها من الكعكة الليبية التي ترى فيها مصالحها.

وأضاف: “كلّ طرف في المسارات المتعددة يحاول أن يثبت وجوده في المشهد الليبي ويحاول أن يشوّش على المسار الوحيد الذي كان ممكن أن يكون فيه أمل وهو برعاية الأمم المتحدة، وبضمانات دولية للجم هذه الدول حتى نصل لنوع من التوافق. الدول لا تسعى لإيجاد حلّ في ليبيا بل تسعى لمدى استفادتها من القضية الليبية ولا يهمّها الشعب والتراب الليبي، بالتالي كل هذه المسارات تصبُّ في خانة واحدة وهي تقسيم ليبيا لعدة دويلات”.

ورأى أنّ الفجوة بين هذه الدول ما زالت واسعة ولم تتفق على القضية الليبية؛ لهذا تحاول كلّ دولة منها الإشاده بالمسارات والخيارات الموجودة الآن.

وأردف: “90% من مجلس النواب موجود في المنطقة الغربية قالوا: اتفقنا على آليات وضوابط دون توضيحها؛ لأنها أضحوكة والعالم يسعى وراءها. الآليات هذه تقسيم حصص بحيث تسمّي المجموعة الموجودة في طبرق محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومجموعة المشري الموجودة في طرابلس تسمي نائب المحافظ. تمنينا أن يكون هناك مسار واحد وخيار واحد برعاية الأمم المتحدة وبتعاهدات دولية لضبط مخرجات هذا الحوار، لكن عندما تتعدّد المسارات والحوارات والخصوم الليبية يذهب كلّ طرف ويجد لنفسه مسارًا معينًا ليكون في المشهد دون الاهتمام للمخرجات التي يسعى لها الليبيون”.

ودعا الشعب الليبي إلى ضرورة الخروج للميادين بكثافة وانضباط وبحضارة للاعتصام والمطالبة بإقصاء جميع من هم في المشهد السياسي؛ لأنهم اخفقوا في إيجاد حلّ لليبيا، مؤكّدًا على ضرورة أن ينقذ الشعب البلاد من خلال الاعتصامات والاحتجاحات في جميع المدن الليبية وإبعاد شبح التقسيم والاستعمار.

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