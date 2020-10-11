مسؤول بجامعة عمر المختار القبة : تم رفع مقايسات عالمية للجامعة وستكون مفاجأة للجميع

أخبار ليبيا 24 – خاص

القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة استبدلوا ازيز الرصاص بمنابر العالم والمعرفة ووافقوا على تحوير معسكر لملودة إلى جامعة عمر المختار فرع القبة ليكون ملائم لمنارة للعلم والمعرفة .

قال الوكيل المساعد لجامعة عمر المختار فرع القبة الدكتور مفتاح حمد إن الجامعة بها عدد ست كليات، وهي “الآداب، والعلوم، والاقتصاد، والموارد، والقانون، والتربية، والهندسة”، لافتًا إلى أن عدد الطلاب يفوق أربعة الألف طالب تخدم رقعة جغرافية كبيرة لطلاب ثلاث أو أربع بلديات هي القبة والأبرق والقيقب والهلال ومناطق الساحل رأس الهلال ولاثرون .

الوكيل المساعد للجامعة ذكر – في حوار خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه تم إيقاف الدراسة بسبب جائحة كورونا، ودخول أعضاء هيأة التدريس في إجازتهم، واتخذنا عدة إجراءات بعد ما تواصلنا مع إدارة الجامعة مشكورة التي رفعت التوصيات إلى وزارة التعليم، من جهتها أصدرت القرار 279 لسنة 2020 باستئناف الدارسة بالجامعات والمعاهد العليا مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا .

وتابع أنه من أهم الاجراءات الاحترازية هو التباعد، مشيرًا إلى أنه يوجد لدينا عدد 118 قاعة وبالتناوب في الامتحانات بين الكليات، ونستطيع تطبيق التباعد داخل القاعات أثناء الامتحانات ينقصنا بعض الإجراءات الأخرى وهي المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة .

وأضاف حمد أن المشاكل متراكمة في فرع الجامعة ، وإمكانياتنا محدودة، وفي معظم الكليات الوعاء التدريسي وصل إلى 70 % من استكمال المناهج وخلال أسبوعين نستطيع إجراء الامتحانات وبحكم أن المحاضرات يستحيل تنفيذها في ظل جائحة كورونا .

وشدد الوكيل المساعد للجامعة على كافة أعضا هيئة التدريس بضرورة إعداد مذكرة لمنهج المادة التي تخصه، ووضعها بالمكتبة المركزية ليستفيد منها كل الطلبة .

وبين أن الازدحام من الطلبة كبير على المكتبة، والناس تمر بضائقة مالية يعرفها الجميع فمثلا “الكمامة بسعر دينار ونصف” لك أن تتخيل السعر في عدد الطلبة لمدة شهرين هناك من لا يستطيع توفيرها، منوهًا إلى أنه تمت مخاطية إدارة الجامعة، مثنيًا على الاجراءات التي اتخذتها لتوفير الامكانيات من معقمات وكمامات في القريب العاجل وقبل بداية الامتحانات.

وذكر المسؤول أن فرع جامعة عمر المختار القبة خلال المدة الماضية كلفت قسم الكيمياء بكلية العلوم بإنتاج كمية من الكحول والمعقمات وفعلا نجح القسم بإنتاج كمية كبيرة من الكحول، وتم تسليمه للجهات العامة والمؤسسات بالبلدية ولو توفرت الإمكانيات ومواد التشغيل مع الوقت تستطيع الجامعة توفير المعقمات، ولكن الكمامات على الطالب الالتزام بها، فالأمر لا يحتمل أي مجازفة هذه جائحة ركعت دول ذات نظام صحي متطور وهي مسؤولية تضامنية ويجب على المجتمع أن يعي خطورة الجائحة، ونتعاون جميعا للحد من الانتشار .

وعن مقر جامعة القبة الجديد وهو معسكر لملودة، توجه الوكيل المساعد للجامعة بالشكر للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والقائد العام قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي رأي أن مدينة القبة تستحق هذا التمييز وخصص المعسكر ليتم تحويره كجامعة لنستبدل أزيز الرصاص بالعلم .

وتابع أنه تم رفع المقايسات بمقايسات عالمية ورفع لجهات الاختصاص وستكون الجامعة مفاجأة للجميع من حيث المعايير الأكاديمية والعلمية، وتوفر جميع الخدمات المكلمة كمبيت فندقي لأعضاء هيأة التدريس، ومبيت داخلي مفصول متباعد للطلبات والطلبة، ومسجد، ومصرف تجاري وكذلك روضة للأطفال ليتمكن طلبة كلية التربية من تطبيق العملي داخل الجامعة .

وأشار إلى أنه تم رفع المقايسات إلى الجهات المختصة وأخذت بعين الاعتبار في الخطة الجديدة وبشكل مستعجل لأن المقر الحالي مزدحم، ولا يسع لعدد الطلبة والطالبات .

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