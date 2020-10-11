هذه نتائج لقاءات السراج الثنائية مع سفراء الجزائر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد، عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، وسفير الجزائر لدى ليبيا عبد القادر حجازي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج بحث مع السفير الإيطالي المسارات الثلاث لحل الأزمة الليبية” الأمنية والاقتصادية والسياسية ” وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وفي هذا الاطار اتفق الجانبان على الأهمية البالغة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى.

وخلال اجتماع السراج مع سفير الاتحاد الأوروبي أعلن الجانبان عن دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة لهذه الانتخابات، كما تطرق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة، وفي هذا السياق جدد السراج التأكيد على أهمية العناية بقضية التنمية في دول المصدر الأفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية الأخرى.

واتفق الجانبان أيضا على ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.

وتناول اجتماع السراج مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية، حيث تقدم السراج بالشكر للجزائر على مساهمتها الفنية في دعم الشركة العامة للكهرباء، كما أكد الاجتماع على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

وأكد السفير الجزائري على دعم بلاده للحوار بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين، واستعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات الحوار الثلاث الأمنية والاقتصادية والسياسية.