توقعات بإنتاج 40 ألف برميل يومياً من حقل “الشرارة”

نقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تذكر اسمه، أن إنتاج حقل الشرارة النفطي سيبلغ حين استئنافه 40 ألف برميل يوميا، وذلك بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عنه.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأكدت المؤسسة أن قرار رفع القوة القاهرة عن الحقل جاء بعدما توصلت إلى اتفاق يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، بما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، لتتمكن المؤسسة من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من الحقل.

ومن جهته أشار ذات المصدر في حديثه لرويترز إلى أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا يوم غد الاثنين.

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