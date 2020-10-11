رئيس وفد «النواب» بالقاهرة: متفقون على الوصول بليبيا لمرحلة الاستقرار

قال رئيس وفد مجلس النواب الليبي المشارك في ملتقى الحوار الليبي بالقاهرة إسماعيل الشريف، إن الوفود المجتمعة بالقاهرة “متفقة على إنهاء العملية الانتقالية وصولا إلى مرحلة الاستقرار.

وأضاف «الشريف» في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” نحن هنا للاتفاق على قاعدة دستورية متينة تمكّن الشعب الليبي من انتخاب برلمان جديد ورئيس للدولة”.

وأوضح الشريف أن هذا الهدف “لن يأتي إلا إذا تمكنت الدولة من احتكار القوة المنظمة وتكون بيدها المؤسسات العسكرية والشرطية وبالتالي تستطيع إنفاذ القانون وتحقيق عدالة ناجزة بين أبناء الشعب الليبي من خلال دستور يحدد الهوية الوطنية وحقوق وواجبات المواطنين والعلاقة بين السلطات الثلاث”.