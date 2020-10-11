شركة الكهرباء : دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة مع مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية السادسة على الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة مع مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية السادسة على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم إجراء أعمال الصيانة و يتعمل المحطة بقدرة 65 ميجا وات وستكون بكامل قدرتها الإنتاجية 130 ميجا وات، مشيرة إلى أنه سيتم ذلك بعد دخول مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الخامسة خلال اليومين القادمين .

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