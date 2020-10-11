وفد جزائري في زيارة لمحطة الخمس الكهربائية

زار مستشار الرئيس الجزائري، نزيه برمضان، والسفير الجزائري لدى ليبيا، عبدالقادر حجازي، ومدير شركة سونلغاز الجزائرية، شاهر بولخراص، برفقة وفد من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محطّة كهرباء الخمس الاستعجالية، للوقوف على آخر الترتيبات لتشغيل الوحدة الأولى للمحطّة بقدرة إنتاجية 250 ميغا وات، وكذلك متابعة سير أعمال صيانة وتجهيز الوحدة الثانية للدخول بها على الشبكة الكهربائية بقدرة إضافية 250 ميغا وات، وبهذا تصبح القدرة الإجمالية للمحطّة 500 ميغا وات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الخمس والوحدة الثانية سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية وتخفيف المعاناة على المواطن بالتقليل من ساعات طرح الأحمال وسيلاحظ المواطن ذلك في الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24