الحكومة الليبية تقرر إنشاء 6 عمارات لـ 3 مستشفيات كمسكن وظيفي للأطقم الطبية

أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم 683 لسنة 2020 يقضى بإنشاء مسكن وظيفي عبارة عن 6 عمارات للأطقم الطبية في مستشفيات أمساعد العام وبئر الأشهب والقروي بالخاثر بقيمة 10 ملايين وخمسمائة ألف دينار .

وجاء نص القرار كالتالي : “قرار مجلس الوزراء رقم (683) لسنة 2020 ، يؤذن للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 334 لسنة 2016 بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مسكن وظيفي للطواقم الطبية لمستشفيات كلا من مستشفى امساعد العام ومستشفى بئر الأشهب العام ومستشفى القروي باخاثر وعددها 6 عمارات بواقع عمارتين لكل مستشفى وفى حدود قيمة وقدره 10 ملايين وخمسمائة ألف دينار.