الأمين: المسؤولين في ليبيا يجمعون شرعيتهم من شوارع العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم وزير الثقافة والمجتمع المدني بحكومة علي زيدان السابقة، الحبيب الأمين، المسؤولين الليبيين، مؤكدًا أنهم يهدرون كرامة الوطن وسيادة الدولة ليجمعوا أصواتهم من عواصم العالم، فيما يتجاهلون دوائرهم الانتخابية ومدنهم وبلدياتهم.

الأمين قال ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نواب وأعضاء مجلس دولة الأمة حكومة من رئيسها وأعضاء مجلسها الرئاسي ووزرائها يجمعون شرعيتهم من شوارع العالم ولا أحد منهم يزور دائرته الانتخابية ولا مدينته المحلية أو بلديته، ويرفض عودة العهدة للشعب والاحتكام للصندوق ويهدر كرامة الوطن وسيادة الدولة ليجمع أصواته من عواصم العالم”.

ويسعي رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، إلى إطالة الفترة الانتقالية للبقاء في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ من خلال تمسكه بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور، تلك العملية التي تستغرق ما يقرب من عامين، ناقش المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، في جلسته الرسمية الخامسة والخمسين، وبحضور (85) عضوًا، في العاصمة طرابلس، مستجدات الحوار السياسي.

وذكر الدولة الاستشاري، في بيان له، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا من خلال ثلاث مسارات.

وتابع أن أول تلك المسارات المسار الدستوري وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن المسار الثاني يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

وأضاف مجلس الدولة في بيانه أن المسار الثالث يتعلق بتفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.

واختتم بأنه تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24