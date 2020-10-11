سابادل و حجازي وبوتشيني يتفقون مع السراج على استئناف إنتاج وتصدير النفط وحل الأزمة الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم الأحد، اجتماعا مع السفير الايطالي جوزيبي بوتشيني، وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه سابادل، و سفير الجزائر عبد القادر حجازي، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا .

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع تناول بحث المسارات الثلاث لحل الازمة الليبية ” الأمنية والاقتصادية والسياسية ” وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأشار المكتب إلى أن السراج اتفق مع بوتشيني على الأهمية البالغة لاستمرار استئناف انتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى، كما تم الاتفاق مع سابادل على دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراءاها بإشراف الإتحاد الأوروبي في أقرب وقت، كنا تم الاتفاق مع حجازي على تطوير التعاون المشترك في كافة المجالات الحيوية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24