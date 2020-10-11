ليبيا تُسجل 8 وفيات و1026 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل 8 وفيات جديدة بين المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 1026 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشار المركز في بيانه إلى أن الإصابات سُجّلت من أصل 3209 عينات تسلمتها المختبرات المرجعية التابعة للمركز في مختلف المدن الليبية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه الصادر اليوم تعافي 247 حالة من فيروس كورونا.

ورفعت الإحصاءات الجديدة إجمالي الإصابات التراكمي في ليبيا إلى 42712 إصابة تعافى منها 24038 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 18043 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 631 وفاة.

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