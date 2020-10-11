الحكومة الليبية تشكل لجنة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة “مؤسسة الإصلاح والتأهيل”

أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم (141) لسنة 2020، يقضي بإنشاء لجنة جديدة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل الواقعة تحت إشراف وزارة العدل بالحكومة الليبية.

وجاء نص القرار في مادته الأولى كالتالي، تشكل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كلا من، رئيس جهاز الأمن الداخلي، وكيل عام وزارة العدل، مندوب عن ديوان مجلس الوزراء يتم تسميته من رئيس ديوان مجلس الوزراء، ويحال الأسم لرئيس اللجنة مباشرة.

ونص المادة الثانية:” تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار متابعة أوضاع النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل الواقعة تحت إشراف وزارة العدل بالحكومة الليبية والتأكد من مدى تطبيق المعايير اللازمة في هذا الشأن وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 ، بشأن تنظيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل مع مراجعة ملفات القضايا الخاصة بهؤلاء النزلاء وعلى اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لمجلس الوزراء.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الموظفين ذوي التخصص والخبرة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.