أوباري.. ملتقى يبحث تمثيل الشباب في المباحثات الليبية المقبلة

احتضنت مدينة أوباري ملتقى شبابياً حول تمثيل الشباب في المحادثات الليبية لحل الأزمة الراهنة، وآلية الاختيار ومنهجية صياغة مقترح حول المرحلة الانتقالية القادمة وتقديمه إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وحضر هذا المؤتمر شباب من الشرق والغرب والجنوب من أجل توحيد الصفوف ووضع الآليات والمنهجيات التي يراها الشباب مناسبة لاعتمادها خلال المحادثات الليبية التي تيسرها البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفي نهاية الملتقى تم الاتفاق على حزمة من الاختيارات والمعايير فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، خاصة مسار العملية الانتخابية كما تم الاتفاق على عدة نقاط سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الشبابي القادم.

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