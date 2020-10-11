ليبيا الان

أوباري.. ملتقى يبحث تمثيل الشباب في المباحثات الليبية المقبلة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت مدينة أوباري ملتقى شبابياً حول تمثيل الشباب في المحادثات الليبية لحل الأزمة الراهنة، وآلية الاختيار ومنهجية صياغة مقترح حول المرحلة الانتقالية القادمة وتقديمه إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وحضر هذا المؤتمر شباب من الشرق والغرب والجنوب من أجل توحيد الصفوف ووضع الآليات والمنهجيات التي يراها الشباب مناسبة لاعتمادها خلال المحادثات الليبية التي تيسرها البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وفي نهاية الملتقى تم الاتفاق على حزمة من الاختيارات والمعايير فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، خاصة مسار العملية الانتخابية كما تم الاتفاق على عدة نقاط سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الشبابي القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك