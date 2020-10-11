اللجنة الاستشارية درنة تحذر من عودة المناسبات الاجتماعية والازدحام

وحذرت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة اليوم من عودة المناسبات الاجتماعية والازدحام في المقاهي والمصائف.

وقالت اللجنة في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة عودة المأتم والأفراح والمقاهي والمصائف، ما أدى إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة إيقاف المناسبات الاجتماعية المختلفة، والابتعاد عن التجمعات حفاظا على الوضع الوبائي في المدينة ومنع تفشي الفيروس.

وتوقعت اللجنة الاستشارية الطبية حدوث موجة ثانية من كورونا، خصوصا مع قرب دخول فصل الشتاء.

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