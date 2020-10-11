اجتماع فني بين المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

عُقِدَ بطرابلس الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، عبر الدوائر المغلقة مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة بمنطقة البريقة.

وقالت وكالة وال إن الاجتماع تطرق لمناقشة سير عمليات التشغيل والانتاج والتطرق إلى الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة التي اتخذتها الشركة بمواقعها للوقاية من جائحة ( كوفيد 19 )، . كما تم استعراض مشاريع الشركة القائمة للعام 2020 ، والمُرَحّلة للعام 2021 ، كما دار نقاش تفّصيلي حول التحديات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، وأهم انشطة الصيانة التي تم انجازها .