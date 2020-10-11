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وزارة العمل بالحكومة الليبية تصدر قرارا بإعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية السنوسي صالح، قرارا بمنح الإذن لمراقبي العمل في البلديات بإعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي إلى كافة القطاعات العامة داخل البلديات .
مبينا أن منح الإذن يجب أن يكون في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار .
وأشار مكتب الإعلام والتواصل إلى أن وزارة العمل بهذا القرار تكون قد قدمت الحل المأمول لكافة المحالين لفائض الملاك الوظيفي، بعد سنوات من المشاكل الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية أوضاعهم الوظيفية .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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