وزارة العمل بالحكومة الليبية تصدر قرارا بإعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي

أصدر وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية السنوسي صالح، قرارا بمنح الإذن لمراقبي العمل في البلديات بإعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي إلى كافة القطاعات العامة داخل البلديات .

مبينا أن منح الإذن يجب أن يكون في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار .

وأشار مكتب الإعلام والتواصل إلى أن وزارة العمل بهذا القرار تكون قد قدمت الحل المأمول لكافة المحالين لفائض الملاك الوظيفي، بعد سنوات من المشاكل الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية أوضاعهم الوظيفية .

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