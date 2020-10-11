عميد بلدية درج يكشف عن الصعوبات التي تواجه البلدية

كشف عميد بلدية درج فاضل حصن، عن الصعوبات التي لا تزال تواجه مدينة درج، والمتمثلة في عدم وجود أي مستشفى قروي أو صرح صحي، بالإضافة إلى افتقار البلدية إلى وجود جهاز البي سي آر للكشف عن حالات كورونا، ما تسبب في بعض المشاكل في نقل العينات من وإلى طرابلس.

هذا وأضاف عميد البلدية أن أزمة انقطاع المياه في درج ما زالت عالقة حتى اللحظة، حيث إن توقف المضخة الوحيدة التي تعمل على توفير المياه للبلدية فاقم من الأزمة التي تنتظر حلولا من الجهات المعنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا