عقيلة صالح يشرح لوفد من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير جهوده لإنهاء الأزمة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة، وفداً من قبائل الأشراف والمرابطين ووفداً من قبيلة العواقير ، أمس السبت.

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، بحث المستشار عقيلة صالح مع الوفدين تطورات الأوضاع في البلاد وجهوده للوصول إلى حل يُنهي الأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا ، وأكد الحاضرون على دعمهم وتأييدهم لجهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية التي لاقت تأييداً محليا ودوليا كخيار ينهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد ويوقف التدخلات الخارجية بما يحفظ سيادة ليبيا وبما يحقق إرادة الليبيين في نيل حقوقهم في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار.