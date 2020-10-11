الوطني لمكافحة الأمراض بسبها: المعمل الوحيد بالجنوب متوقف منذ عشرة أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها عبد الحميد الفاخري، أن المعمل الوحيد بالجنوب متوقف عن العمل بشكل كلي منذ عشرة أيام، نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء، وعدم توفر الوقود المشغل للمولدات.

الفاخري أوضح – في تصريحات تلفزيونية – أن فترة عودة التيار الكهربائي الذي يستمر قرابة ثلاثة ساعات غير ملائمة لعمل المعمل أو لإجراء التحاليل، إضافة إلى تعطل بعض الأجهزة نتيجة تكرار انقطاع التيار، مردفًا “قررنا التوقف عن العمل لحين توفر الكهرباء والوقود”.

وأكد أنه خاطب كل الجهات المعنية لحل المشكلة، مشددًا على أن مؤسسات الدولة جميعها متوقفة بسبب ذات الأزمة، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي في الجنوب منذ شهر أغسطس، غير واضح لمركز مكافحة الأمراض؛ حيث توقفت عملية إجراء التحاليل إثر انقطاع الكهرباء والوقود.

يذكر في 24 يونيو الماضي، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن المنطقة الجنوبية وبالتحديد مدينة سبها تفاقم الوضع الوبائي بها، مضيفًا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة الجنوبية تتزايد بشكل مستمر، وتصاحبها وفيات، خصوصا بين فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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