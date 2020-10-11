روماتيه: التحضير لإطلاق مبادرة فرنسية جديدة لحل الأزمة الليبية

أعلن السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، اليوم الأحد، عن التحضير لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، مبينا أن المبادرة ستضم دول الجوار، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة.

وأوضح روماتيه، في تصريح صحفى، أنه يتم التنسيق مع القاهرة للإعلان عن المبادرة الفرنسية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد القمة بمجرد الانتهاء من تنسيق المبادرة .

وشدد على أن فرنسا ومصر تحملان نفس وجهة النظر فيما يتعلق بكيفية تسوية الأزمة الليبية، وترتكز على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودفع جميع الأطراف الليبية إلى التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ذلك الأمر على الرغم من صعوبته باعتباره السبيل الوحيد لسد الفراغ السياسي في البلاد، لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية .

وأكد روماتيه أنه يجب العمل على وقف التدخل الخارجي واحترام قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مبينا أن الليبيين وحدهم من يقرر ما ستؤول إليه الأمور بشأن وضع الإخوان في بلادهم سواء في تشكيل الحكومة أو الانتخابات، مشيرا إلى أن تركيا لديها أجندة سياسية معينة في ليبيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن الأجندة التركية مبنية على السعي لزعزعة الاستقرار، كما أن الأمر بات واضحا فيما يتعلق بالدور التركي في جلب المرتزقة وتسليحهم، والابتزاز بملف المهاجرين، لذلك فإن هذا السلوك التركي يجب أن يتوقف، وأيضا التحركات التركية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ومد النفوذ التركي في المنطقة عبر الأزمة الليبية.

وتابع أن فرنسا ترى وجوب اتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لدفع تركيا لاحترام الالتزامات التي وقعت عليها، كما تسعى للحوار مع أنقرة بشأن هذه التوترات، ولكن حوار من دون أي تنازلات، لاسيما فيما يتعلق بحظر الأسلحة في ليبيا، مؤكدا أن حل الميليشيات أمر لا غنى عنه من أجل السلام الدائم في ليبيا، ومصر كانت نشطة للغاية في هذا الأمر حيث بذلت جهودا كبيرة لعقد لقاءات مع جميع الأطراف التي على صلة بهذه الميليشيات .

واستطرد أن عدم التوصل إلى موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية يضعف من موقف أوروبا، ويترك دولا أخرى مثل تركيا تلعب على وتر تلك الانقسامات الأوروبية وتستغلها لصالحها، فهناك بعض التقدم الذي تم تحقيقه في الموقف الأوروبي، خلال الستة أشهر الماضية، وهناك توافق وإجماع بين دول الاتحاد فيما يتعلق بالأهداف السياسية المشتركة التي يتعين التوصل إليها ووضع خارطة طريق أوروبية لحل الأزمة الليبية .

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