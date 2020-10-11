الوطنية لحقوق الإنسان تدين استمرار اعتقال وليد الحضيري

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة إستمرار الإعتقال القسري والتعسفي الذي طال مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المهندس _ وليد الحضيري، في 1_أكتوبر الجاري ، من قبل جهاز المخابرات العامة بطرابلس التابع لحكومة الوفاق الوطني ، دونما توضيح الأسباب والدوافع وراء الاحتجاز ا.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان الاحد جهاز المخابرات العامة المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته، وطالبت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل لإطلاق سراح وليد الحضيري، مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له.

وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتدخل العاجل لضمان إطلاق سراح الحضيري، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.