الحكومة الليبية تصدر قرارا بإعادة هيكلة الجمعية العمومية لإدارة المنشآت والمرافق الرياضية

أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم (676) لسنة 2020 ، والذى يقضى بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لإدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

وجاء نص المادة الأولى بالقرار كالتالي: “يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية على النحو التالي، سالم عبدالهادي بوزريدة رئيس .مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة رئيسا وبعضوية كل من بلقاسم محمد البابا مدير إدارة الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة ، و أحمد عد بالحمد مدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة للشباب والرياضة ، و فرج مفتاح نجم مدير مكتب الشباب والرياضة ببلدية بنغازي ، وفتحي سعد جوير مدير مكتب الشباب والرياضة ببلدية البيضاء، وعبدالباسط عبدالله غيث عبدالحميد مدير مكتب الشباب والرياضة ببلدية سرت، و إبراهيم عبدالقادر محمد جبريل مدير مكتب الشباب والرياضة ببلدية الغريفة.

وجاء نص المادة الثانية من القرار، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و يلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.