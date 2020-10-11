“مدير المركز الوطني” سبها: المعمل الوحيد بالجنوب متوقف عن العمل منذ عشرة أيام بسبب انقطاع الكهرباء

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، عبد الحميد الفاخري، إن المعمل الوحيد بالجنوب متوقف عن العمل بشكل كلي منذ عشرة أيام، نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء، وعدم توفر الوقود المشغل للمولدات.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أوضح “الفاخري” أن فترة عودة التيار الكهربائي الذي يستمر قرابة ثلاثة ساعات غير ملائمة لعمل المعمل أو لإجراء التحاليل، إضافة إلى تعطل بعض الأجهزة نتيجة تكرار انقطاع التيار، قائلا “قررنا التوقف عن العمل لحين توفر الكهرباء والوقود”.

وأكد “الفاخري” أنه خاطب كل الجهات المعنية لحل المشكلة، مشددًا على أن مؤسسات الدولة جميعها متوقفة بسبب ذات الأزمة، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي في الجنوب منذ شهر أغسطس، غير واضح لمركز مكافحة الأمراض؛ حيث توقفت عملية إجراء التحاليل إثر انقطاع الكهرباء والوقود.