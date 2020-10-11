باشاغا يتفقد الأوضاع الأمنية داخل منطقة الكريمية

قام وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” اليوم الأحد بجولة داخل منطقة الكريمية ،شملت المحال التجارية بشارعي “السامبا ودبي”, وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية داخلهما باعتبارهما من أكبر الأسواق التجارية للسلع الغذائية والمستلزمات الأخرى التي تزود أغلب المدن والمناطق في ليبيا.

حيث قام الوزير بجولة داخل المحال التجارية, مستمعاً لشروح وافية من قبل أصحابها حول المشاكل التي تواجههم بين الفينة والأخرى, وذلك لإيجاد الحلول لها ،وأكد أصحاب المحال التجارية بأن الأوضاع حالياً تسير بشكل جيد ولا توجد تجاوزات أو تعديات عليهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار سعى الوزير من أجل الحفاظ على الممتلكات والأعراض وحفظ الأمن، وإستجابة للشكاوى والبلاغات الواردة من قبل أصحاب المحال التجارية خلال الفترة الماضية.