وزير تعليم الوفاق يبحث مع سفير إيطاليا تحديات استئناف العملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية

التقى محمد عماري زايد، وزير تعليم حكومة الوفاق، وعضو المجلس الرئاسي، ظهر اليوم الأحد، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

وبحسب إيجاز صحفى لرئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض آخر المستجدات السياسة والعسكرية ،والحوارات السياسية الجارية والتحديات التي تواجه استئناف العملية السياسية في ليبيا .

وناقش ” عماري” مع ” بوتشينو “، المبادرة المتعلقة بإجراء انتخابات برلمانية وفق الإعلان الدستوري وقانون انتخابات 2014م كحل للأزمة الحالية وتوحيد المؤسسات، كما تطرق إلى التعاون بين البلدين في عديد المجالات لاسيما المشاريع الاقتصادية وقطاع التعليم.