غرس الله: من بول بريمر العراق.. إلى ستيفاني وليامز ليبيا

وصف الأكاديمي والدبلوماسي الليبي محمد غرس الله، المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بأنها “بول بريمر العراق”.

وقال غرس الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (من بول بريمر العراق.. إلى ستيفاني وليامز ليبيا) :”إن الأميركية ستيفاني وليامز في ليبيا، هي بول بريمر العراق، بفارق توصيف شكلي في إسم الوظيفة، وعلى القوة الوطنية الليبية ألا تتوقع منها أن تحقق لليبيا والليبيين النجاة من براثَن اللعبة الدولية، بل أن ستيفاني هذه، ومن على شاكلتها هم أدوات اللعبة ومخططيها ولاعبيها”، بحسب تعبيره.

وتابع غرس الله، :”قد كنا رأينا ماذا فعل بريمر بالعراق، ومن جاء معه وبعده، وستيفاني وفريقها ومن أرسلها ومن نصبها على صدر ليبيا، وعلى اكتاف الليبيين، تقوم بنفس المهمة بحذافيرها وعلى نار هادئة.

فكيف ترجو، وتتوقع القوة الوطنية والنخب الليبية، إنقاذ البلاد والعباد، عبر ستيفاني وليامز، وعبر اللعبة الدولية، وعبر عواصم اللعبة الدولية، وعواصم الدول العربية التابعة والمرتهنة لهذه اللعبة”، على حد وصفه.

وأضاف غرس الله، :”أن العمل الوطني، لا يجب أن ينتظر، ما يتم طبخه من طبخات، تلعب فيها أيادي اللعبة الدولية القذرة، ولا يجب أن نساهم في تطويع وطننا ونلتهم السم الزعاف السياسي، الذي يعدونه ويطبخونه. وهذا العمل الوطني، لابد أن يتجاوز عاجلاً، مسارات اللعبة الدولية، ويعمل وطنياً بوعي وإدراك، وتصميم وثقة وعزيمة، وذكاء وفطنة. أن ثمة طريق اخر غير طريق اللعبة الدولية، طريق وطني بإرادة وطنية يمكن القيام به”.