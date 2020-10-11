محذرا من ألاعيب الإخوان.. المحجوب: ليبيا كانت ستتحول إلى مستعمرة إرهابية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، اليوم الأحد، إن الجيش لا يُمكن أن يكون ضد استقرار ليبيا وأمنها، محذرا من أن تنظيم الإخوان المسلمين يسعى لتدوير نفسه مرة أخرى.

وأوضح المحجوب، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجيش لا يُمكن أن يكون ضد استقرار الوطن وأمنه، لكنه ضد الذهاب في الطريق الخطأ، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى مزيد من استهلاك الوقت ورفع معاناة الليبيين الذين يعلمون أن وطنهم وثروتهم نهبت ويتلاعب بها الإخوان المفسدون .. على حد وصفه .

وأضاف المحجوب أن الإخوان أباحوا الجريمة والفوضى والقتل، وضربوا النسيج الاجتماعي والقيم الأخلاقية والفجور في الخصومة، مبينا أنه لولا تضحيات الجيش والوطنيين الذين قدموا أبناءهم للقضاء على إرهاب الإخوان، لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية بكاملها، تنتشر داخلها الميليشيات بكل جنسياتها، ولازالت في القوارشة وطريق درنة تقوم بتفتيش الليبيين وإذلالهم .

وتابع المحجوب أن وجود الجيش أرغم الجميع على الالتفات لما يريده الشعب ، رغم المحاولات المستمرة لتمييع الحل، ومنع الجيش من القيام بواجباته في ظل استعانة الإخوان بالاستعمار وأدواتهم لتدوير أنفسهم مرة أخرى برغم رفض المواطن لوجودهم .

ويأتي هذا الموقف في أعقاب تحذيرات صدرت من وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، من أن الجيش يستعد لشن هجوم مباغت على مدن بغرب البلاد.

لكن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد في بيان أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء عن تحركات من قبل الجيش لخوض معركة جديدة.

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