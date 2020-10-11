الجزائر تبدي استعدادها للوقوف مع ليبيا في تأهيل الشرطة والجيش ودعم المصالحة

أبدت الجزائر، استعدادها للوقوف مع ليبيا في العديد من الملفات «مثل تأهيل الشرطة والجيش، والمساهمة في ملف المصالحة الوطنية»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك، على لسان سفير الجزائر لدى ليبيا، كمال عبدالقادر خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة طرابلس، والذي حضره المستشار، بنيو سفيان، ومقرر المجلس الأعلى للدولة، سعيد كلا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشري والسفير الجزائري تناول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة والشقيقة الجزائر في حل الأزمة الليبية.

وشكر المشري خلال اللقاء «جهود الجزائر في المساهمة في حل أزمة الكهرباء»، فيما أكد السفير كمال عبدالقادر استعداد الجزائر «في الوقوف مع ليبيا في العديد من الملفات مثل تأهيل وتدريب الشرطة والجيش، والمساهمة في ملف المصالحة الوطنية».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء تطرق أيضا «للمشاورات الجارية والمسارات المفتوحة للحوار الليبي»، حيث عبر المشري «عن موقف المجلس الأعلى للدولة الداعم لتبني الجزائر ملف المصالحة الوطنية»، وفق المكتب الإعلامي.

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