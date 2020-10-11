الفاخري: انقطاع التيار الكهربائي تسبّب في إيقاف العمل بمختبر تحاليل فيروس كورونا في الجنوب

ليبيا – أكّد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عبد الحميد الفاخري على أنّ هناك معملًا واحدًا في الجنوب يعاني من نقص الإمكانيات، وما زال متوقفًا عن العمل منذ 10 أيام؛ نتيجة لما يواجه من صعوبات على رأسها الانقطاع الكهربائي ووقود تشغيل مولدات الكهرباء.

الفاخري قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: “التيار الكهرباء ياتي لمدة 3 ساعات في اليوم وهذه المدة غير كافية لإجراء التحاليل، انقطاع التيار الكهربائي تسبّب في عطل بعض الأجهزة؛ لذلك قررنا التوقف عن العمل إلى حين توفر الظروف الملائمة”.

وأشار إلى مخاطبتهم جميع الجهات منذ فترة، ومطالبتهم بضرورة توفير الوقود لحلّ مشكلة الكهرباء، جميع مفاصل الدولة متوقّفة بسبب الكهرباء.

كما لفت إلى أنّ الوضع الوبائي في المدينة أصبح غير معروف، ومنذ منتصف شهر أغسطس والمركز يعاني من مشاكل، ورغم تواصلهم مع الجهات المعنية لكن لا ردود للآن، بحسب قوله.

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