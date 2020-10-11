دول الجوار الليبي تحتضن 3 مسارات سياسية لحل الأزمة الليبية

أكد محللون أن دول الجوار الليبي تسعى بشكل غير مسبوق لحل الأزمة الليبية، حيث احتضنت القاهرة اليوم الأحد، محادثات بين ممثلين عن ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب، بالإضافة إلى قرار الأمم المتحدة نقل جلسات الحوار المرتقب الشهر المقبل من جنيف إلى تونس.

ورجح محللون أن هاتين الخطوتين بالإضافة لاستضافة المغرب لحوار بوزنيقة، تمثل نقاط تحول جديدة في أداء دول الجوار الليبي ودورها في حل الأزمة.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعلنت، مساء السبت، رسميا، احتضان تونس للمحادثات الليبية المرتقبة، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأرجعت وليامز قرار احتضان تونس للمحادثات الليبية إلى” أسباب لوجستية“، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن القرار يحمل دلالات وإشارات إلى عودة دول الجوار الليبي إلى صدارة المشهد، وإلى ممارسة دورها في إيجاد تسوية سياسية للأزمة.

ويذكر أن الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية شهدت إحراز تقدما في التفاهم حول المناصب القيادية وكيفية توليها وتقاسمها.

وتزامنت مع بدء اجتماعات تستمر 3 أيام في القاهرة، بين ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب، تحت رعاية الأمم المتحدة، لمناقشة المسار الدستوري.

وكانت القاهرة قد استضافت، في سبتمبر الماضي، محادثات بين حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح؛ لبحث تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا وسبل دعم الحل السياسي في البلاد.

وقال المحلل السياسي محمد النالوتي، إن ”هذه المحطات السياسية الحوارية تضع الملف الليبي على الطريق الصحيح، وتعيد إلى دول الجوار اعتبارها ودورها الطبيعي في إيجاد الحلول السلمية والتسويات التي ترضي مختلف الأطراف وتخدم المصالح الليبية في الداخل ومصالح دول الجوار في آن واحد“.

وأشار الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل، إلى أن هذه المسارات الحوارية تجري برعاية الأمم المتحدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا يعني أن الأمم المتحدة أدركت أنه لا حل في ليبيا دون إشراك دول الجوار التي تمثل طرفا أساسيا في وضع تصور ينهي حالة الاقتتال وحالة الفوضى والانفلات والتنازع السياسي“.

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