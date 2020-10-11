المستشار صالح يلتقي وفدا من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة أمس، وفدا من قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير، وبحث معه تطورات الأوضاع في البلاد، وجهود المستشار صالح للوصول إلى حل ينهي الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وحسب موقع المجلس فقد أكد الحاضرون دعمهم وتأييدهم لجهود رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، التي لاقت تأييدا محليا ودوليا كخيار ينهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، ويوقف التدخلات الخارجية بما يحفظ سيادة ليبيا وبما يحقق إرادة الليبيين في نيل حقوقهم في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار.

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