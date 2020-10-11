الثني يبحث مع الحويج مخرجات برلين 2 ويطلع على تقرير حقوق الإنسان

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، على ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول ليبيا في دورته الـ45.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات والحريات العامة، إضافة إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.

كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، حيث أكد رئيس الحكومة العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية، وفق ثوابت الشعب الليبي، لوضع حل مستدام للأزمة.

كما بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال اجتماعه بوزير الخارجية عبد الهادي الحويج، قرار مجلس الأمن رقم 2546، الذي جدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي في حال الاشتباه بتهريبها للمهاجرين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عدم تسجيل أي حالة تهريب للمهاجرين على طول الساحل الخاضع لسيادة الحكومة الليبية، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الأخرى بيع آلاف المهاجرين رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها.

وأكد الاجتماع على أهمية استمرار البرنامج التدريبي الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تفعيل الوزارة بالشكل المطلوب والناجع.

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