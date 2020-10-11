‎السراج يتفق مع سفير الإتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشرف أوروبا على مراقبتها

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد عددًا من اللقاءات الثنائية تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا، مع كل من السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباد وسفير الجزائر عبد القادر حجازي.

‎السراج بحث مع السفير الإيطالي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المسارات الثلاث لحلّ الأزمة الليبية “الأمنية والاقتصادية والسياسية” وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على الأهمية البالغة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى.

‎وخلال الاجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي رحّب السراج بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الثلاث

وأعلن الجانبان عن دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة لهذه الانتخابات.

كما تطرّق الاجتماع لملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة، وفي هذا السياق جدّد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على أهمية العناية بقضية التنمية في دول المصدر الأفريقية، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية الأخرى.

‎واتفق الجانبان أيضًا على ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.

وتناول الاجتماع مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية، حيث تقدّم السراج بالشكر للجزائر الشقيقة على مساهمتها الفنية في دعم الشركة العامة للكهرباء.

كما أكّد الاجتماع على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعدّدة، ‎وعلى صعيد آخر أكّد السفير الجزائري على دعم بلاده للحوار بين الليبيين وفقًا لمخرجات برلين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية