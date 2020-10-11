محاضرة في هون توعّي بسرطان الثدي.. وتعرض تجارب ناجحة

شهد مستشفى العافية في مدينة هون محاضرة توعوية حول مكافحة الإصابة بسرطان الثدي وكيفية التعامل معه والوقاية منه، وتخللها عرض تجارب ناجحة في هذا الصدد.

وجاءت المحاضرة بتنظيم من فريق الهلال الأحمر الليبي النسائي فرع هون بالتعاون مع الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان وبحضور عدد من المهتمات والناشطات بمناسبة شهر أكتوبر الذي يعد عالميا الشهر الزهري أو ما يعرف بـ”أكتوبر الزهري ” لكونه شهر التوعية ومكافحة الإصابة بمرض سرطان الثدي لدى السيدات.

وحاضرت الطبيبتان عائشة الغمجي وهدى فلغوش في الجلسة التوعوية وأوضحتا للمشاركات طرق الكشف والوقاية المبكرة، وسلطتا الضوء على مدى مخاطر الإصابة أو إحتمال حصولها بالرجوع إلى العامل الجيني والوراثي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج متكامل خلال هذا الشهر الذي تتخلله محاضرات أخرى وجلسات حوارية وإجراء الكشف المبكر وجلسات مجانية لعدد من النساء للكشف وكيفية التعامل مع ظهور أعراض الإصابة.

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