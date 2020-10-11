تبون: الجزائر في مساع دائمة من أجل حل سياسي في ليبيا

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الحل في ليبيا لن يكون إلا عبر انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات الخارجية وهذا ما تسعى إليها الجزائر.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد إن كل المحاولات السابقة للحل كانت مجرد مسكنات لأنها لم تطرح حلولا واضحة ولذلك كانت مجرد تضييع للوقت.

يذكر أن الرئيس الجزائري أجرى قبل يومين حوالا مع صحيفية “لوبينيون” الفرنسية أكد فيه على أن الحل السياسي هو القادر على الخروج بالأزمة من حالة التعقيد التي فيها