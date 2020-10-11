“بو الخطابية” يتفق مع “الاستثمار العسكري” على بدء تنفيذ مشروع طريق طبرق أمساعد الدولي 20 أكتوبر

عقد فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق اجتماعا مع هيئة الاستثمار العسكري حول مشروع طريق طبرق امساعد الدولي.

وبحسب إيجاز صحفى لبلدية طبرق، تم الاجتماع بحضور وكيل ديوان البلدية وممثلي هيئة الاستثمار وقطاع المواصلات وتخطيط المدن ومنسق القيادة العامة، وذلك لمناقشة العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروع عن طريق احد الشركات الأجنبية المتخصصة .

وقامت هيئة الاستثمار برحلة ميدانية إلى أمساعد للاطلاع على الطريق وما يعترضه من عوائق، فيما أكد بوالخطابية استعداده لإزالة أي عائق في حدود بلدية طبرق كذلك أكد على تعاون عمداء بلديتي امساعد وبئر الأشهب في هذا الخصو، وقد أكدت هيئة الاستثمار عن بداية المشروع في 20 أكتوبر الجاري في حال عدم وجود أي عوائق.