تبون: جميع الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية تركز على إعطاء المهدئات

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تواصل مساعيها إلى حل سياسي “سليم” في ليبيا، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بانتخابات تفرز مؤسسات سيادية، بعيدا عن الصراعات الدولية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، اليوم الأحد، إن “كافة الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية تركز على إعطاء المهدئات”، ولذلك فإن “أي حل ما عدا الانتخابات، يضيع الوقت ويؤزم الوضع“.

وكان الرئيس الجزائري قد شدد في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى أن الأزمة تفاقمت في البلد المجاور بسبب غياب المؤسسات

وأوضح تبون أن تنظيم هذه الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفراز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات في ليبيا.

ونوه تبون إلى أنه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر، ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادا إلى الدستور.

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